Alfa Optik har startet fødselsdagssalget med masser af gode tilbud, og de nye uv-blokker-glas ligger selvfølgelig frit tilgængelige, så alle der har lyst, kan prøve dem.

Øjets sundhed i centrum hos Alfa Optik

Kalundborg - 15. januar 2018 kl. 17:46

- Vi glæder os til 2018 efter et år, der stod i ombygningens tegn, lyder det fra Susanne Engholm og Michael Korsgaard, indehavere af Alfa Optik i Kordilgade i Kalundborg.

Da de selv foretog ombygningen, tog det jo lidt tid, men resultatet er de tilfredse med.

Nu ser de fremad, og Alfa Optik har besluttet, at år 2018 er året, hvor øjets sundhed skal være i centrum.

I flere år har Alfa Optik foretaget analyser af øjets sundhedstilstand i samarbejde med øjenlæger. En grundig synsprøve kombineret med billeder af øjenbaggrunden, øje-tryk-måling og synsfeltscreening, har været et rigtig godt redskab til at vurdere, hvem der skal videresendes til øjenlæge, og hvem der bare skal have nogle nye briller.

- Med en højere levealder, må vi erkende, at det ikke er alle, der kan hjælpes med lidt stærkere briller. Man kan bevilges såkaldte medicinske corningglas, hvis man har eksempelvis AMD. Det er gul-orange brilleglas, der filtrerer uv-lys fra.

Fremtidens brilleglas

I dag har man gjort glassene tilgængelige for alle. Disse gule glas kan afprøves udenpå eksisterende brille, og man kan ved selvsyn opleve, hvordan kontrasterne øges, dybdeskarpheden forbedres og reflekser mindskes. Det er især et rigtig populært køreglas, som mange er begejstrede for. Ligesom en solbrille, findes det til at tage udenpå brillerne, eller det kan integreres i selve styrkeglasset.

Men det helt nye er, at man nu kan fremstille et brilleglas, der fjerner uv-lyset uden at glasset er gul-tonet. Det kan således ikke ses på brilleglassene, men lyser man direkte på glasset med ultraviolet lys, forsvinder lysstrålen fuldstændig. Alfa Optik oplever, at kunderne har været lige så begejstrede som de selv.

- Det er en befrielse, når man kan vise kunden noget, som vitterligt hjælper, især i de situationer, hvor brillestyrkerne ikke kan blive bedre.

Der er høje forventninger til dette, fremtidens brilleglas, fordi der er noget, der tyder på, at for meget uv-lys øger risiko for sygdomme på øjets nethinde og grå stær på længere sigt.