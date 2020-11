Øget smittetryk: Nu begrænses besøg på alle plejecentre

Fredag den 20. november er der indført nye besøgsrestriktioner på alle plejecentre i Kalundborg Kommune. På Jernholtparken er der strammere restriktioner på grund af smitte blandt to beboere og en medarbejder. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Kalundborg - 20. november 2020 kl. 14:44 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Kalundborg Kommune har fredag den 20. november indført nye besøgsrestriktioner samtlige plejecentre i kommunen.

Det sker som følge af et påbud, som Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt på baggrund af et stigende smittetryk i Kalundborg Kommune, og påbuddet er foreløbigt gældende til den 15. december 2020, men kan blive ophævet tidligere eller forlænget med udgangspunkt i situationen.

På Jernholtparken, hvor to beboere og en ansat er konstateret coronasmittede, opretholdes de noget strammere restriktioner med baggrund i en konkret vurdering.

De nye restiktioner betyder, at alle besøg som udgangspunkt skal foregå udendørs. Der kan dog gøres undtagelser i kritiske situationer, som at beboeren er meget dement eller ligger på dødslejet.

Besøg kan foregå indendørs, hvis den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren og registreret på plejecentret som den faste besøgende.

Dette kan være et familiemedlem eller en ven.

- Vi arbejder også på at få indrettet indendørs besøgsrum, siger direktør Søren Ole Sørensen.

I de indendørs besøgsrum må beboeren nemlig få besøg af to pårørende ad gangen i forhold til de nye retningslinjer.

Peter Jacobsen (DF) , formand for Ældre- og Sundhedsudvalget i Kalundborg Kommune, appellerer til, at der udvises forståelse for de gener påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed må medføre.

-Til forskel fra i foråret må hver beboer på kommunens plejecentre ifølge påbuddet have én fast pårørende, der må komme på besøg i beboerens bolig, men ikke i fællesrum, og andre pårørende må gå tur udendørs med de ældre. Vi håber, at vi på denne måde kan komme godt igennem besøgsrestriktionerne, som er hårde for både beboere, pårørende og medarbejdere på plejecentrene, siger Peter Jacobsen.

Den person, der bliver den faste besøgende, skal registreres hos plejepersonalet, så det sikres, at der kommer så få forskellige personer som muligt, for at forebygge, vi får corona-virus ind på plejecentrene.

Fodterapeuter, præster, frisører og lignende har fortsat adgang til plejecentrene.

Borgere, der er visiteret til daghjem på Rørmosecentret og Nyvangsparken vil fortsat have adgang til plejecentrene, men borgere, der bruger dagcentre beliggende på andre plejecentre er omfattet af påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed.