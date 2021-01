Torsdag fik Ellen udleveret sin bestilte udlån ved døren til Kalundborg Biblioteker. Hun er meget tilfreds med den service bibliotekarerne yder. Foto: Thomas Rye

Øget sikkerhed på lokale Biblioteker

Kalundborg - 07. januar 2021 kl. 19:32 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

I en tid med gråt januar vejr og Corona nedlukning over hele landet, kan mange godt være fristet til at søge ind i varmen med en god bog. At komme på biblioteket i en tid med Corona er imidlertid ikke enkelt.

Torsdag indførte Kalundborg Biblioteker nye procedurer for udlån, der i første omgang kommer til at gælde frem til den 17. januar.

- Vi vil meget gerne være der for vores lånere, men vi har æret nød til at ændre vores procedurer, hvis det skal kunne foregå på en forsvarlig måde nåde af hensyn til vores lånere samt til personalet, siger chefbibliotekar Jette Mygind.

Det er de nye afstandskrav om at man skal holde to meters afstand til andre mennesker, som har været en udfordring for biblioteket.

- Løsningen er blevet, at låneren på forhånd skal reservere de bøger man ønsker at låne. Når vi har fået dem hjem, giver vi låneren besked over sms eller mail. Derefter skal de så ringe ind til biblioteket og aftale en tid, hvor de kommer ned og henter deres bøger, forklarer bibliotekaren.

Ved biblioteket er der opstillet en afspærring og håndsprit, og når låneren ankommer og oplyser sit navn kommer en bibliotekar ud, og stiller de ønskede bøger ved døren

- Indtil videre gælder de nye regler frem til den 17. januar. Sundhedsmyndighederne opdaterer dog hele tiden deres retningslinjer, og dem følger vi nøje, så ændringer kan forekomme, siger Jette Mygind.