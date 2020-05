Se billedserie På Vesterlyng Camping er pladsens egne campingvogne og hytter blevet fuldt bookede for hele sommerferieperioden cirka en måned tidligere end normalt. Foto: Henrik Falch Foto: Henrik Falch/Foto: Henrik Falch

Øget pres på campingpladserne i år

Kalundborg - 28. maj 2020

Coronakrisen har sat en kæp i hjulet for mange danskeres planer om ferie i udlandet denne sommer.

I hvert fald fraråder Udenrigsministeriet, indtil videre indtil den 31. maj, alle ikke nødvendige rejser til alle lande i verden som følge af coronavirus.

Det kan campingpladserne i Kalundborg Kommune mærke, lyder det mere eller mindre enstemmigt fra campingpladsernes indehavere, der for langt de flestes vedkommende har oplevet en stigning i antallet af bookinger i år.

Det er blandt andet tilfældet på Vesterlyng Camping, hvor det går strygende med at få belagt pladserne hen over sommeren.

- Der er mange flere bookinger, end der plejer at være på alt, hvad vi tilbyder, både med egen campingvogn, telte og alt, lyder det fra Torben Berner, der er indehaver af Vesterlyng Camping.

Han har også oplevet, at pladsens egne campingvogne og hytter er blevet fuldt bookede for hele sommerferieperioden cirka en måned tidligere end normalt.

- Det er fantastisk, det er rart, at vi måske også får øget kendskabet til området generelt, siger han.

På Vesterlyng Camping er andelen af udenlandske gæster normalt kun på omkring fem procent, så her har man ikke været berørt af Danmarks grænselukning i forhold til aflysninger fra udenlandske turister.

At antallet af bookinger er steget i år kan mange af de andre campingpladser nikke genkendende til.

Det gælder på Røsnæs Naturcamping, Bjerge Sydstrand Camping, Urhøj Strandcamping, Uggerløse Camping og Reersø Camping.

- Der er i hvert fald mange, der bliver hjemme i år - det er noget, man kan fornemme, siger indehaver af Urhøj Strandcamping Lone Feilskov, der også har fået flere bookinger end normalt.

På Bjerge Sydstrand vurderer indehaver Jimmy Jørgensen, at 90 procent af pladserne er belagt hen over sommeren, hvor det normalt på denne tid af året gælder 70-80 procent af pladserne.

Om det skyldes coronakrisen, eller at han netop har fået et nyt online bookingsystem, kan han ikke svare på.

- Vi plejer stort set at være fuldt booket, men det er mere end de andre år, siger Jimmy Jørgensen.

Røsnæs Naturcamping og Reersø Camping startede begge op sidste år, men oplever også fremgang trods det spinkle sammenligningsgrundlag.

Hos Uggerløse feriecenter, motel og camping er det markant for indehaver Michael Svendsen, at det går godt på campingfronten og knap så godt, hvad angår de ferielejligheder, han primært lejer ud til udlændinge.

- Der er flere henvendelser på campingscenen. Tendensen er jo nok, at folk, der kører campingvogne, mere og mere planlægger at blive hjemme. De får nogle andre rejselyster, når de ikke kan komme ud at rejse, siger han og tilføjer, at det udelukkende er danskere, der booker campingpladserne.

Udlændingene mangler Hos Kalundborg Camping, der plejer at have mange gæster fra Tyskland, Sverige, Holland og Norge kniber det til gengæld lidt med at få afsat pladserne i år.

Hvor halvdelen af pladserne hen over sommeren plejer at være fyldt op på nuværende tidspunkt, vurderer indehaver Jimmy Nielsen at det kun gælder 15 procent i år.

- Alle dem, der kommer fra udlandet, de har selvfølgelig afbestilt, de kan jo ikke komme ind. Jeg håber på, at folk alligevel kan komme lidt ud i eftersommeren, og at dem, der plejer at køre sydpå, bliver hjemme og booker hos os i stedet, siger han.