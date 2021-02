Øernes Højskole søger 300.000 kr i støtte til nyt tag

- Nogle steder regner det ned, så det er ret katastofalt. Der har der været problemer med det i mange år. Kalundborg Kommune fik selv lavet en tilstandsrapport for 10 år siden, der pegede på, at taget skulle skiftets ud. Derfor er det vigtigt, at vi kan få bevilliget pengene af kommunen for at få fremtidssikret taget. Vi har sammen med entreprenør vurderet, at det godt kan lade sig gøre at renovere, siger formand Ditte West.