Post Nord betaler Sejerøbugtens færger for at tage posten med over til Nekselø. (Arkiv)

Øboere tæt på at miste post

Men i stedet for at sætte de nye postkasseanlæg op bliver løsningen, at Post Nord betaler Sejerøbugtens færger for at tage posten med over, og så skal øboerne selv sørge for at få fordelt posten på Nekselø.