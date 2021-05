Nu får alle fastboende over 16 år tilbudt vaccination mod covid-19 i uge 20. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Øboere positivt overrasket nyt vaccinationstilbud

Kalundborg - 06. maj 2021 kl. 10:27 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Onsdag meldte Region Sjælland ud, at de nu vil tilbyde alle de fastboende på de syv øer Fejø, Femø, Orø, Omø, Agersø, Askø og Sejerø, vaccination mod Covid-19.

- Det kom som lidt af en overraskelse, siger Peter Strande Rasmussen, som bor på Sejerø og er formand for Ø-udvalget i Kalundborg Kommune.

- Det er rigtig positivt. Så kan vi gå sommeren lidt bedre i møde, fortsætter han.

På baggrund af en dispensation fra sundhedsmyndighederne til vaccination af øsamfund rykker Region Sjælland i uge 20 vaccinationsindsatsen helt ud på øer, hvor der er mindst ti beboere.

Vaccinationstilbuddet på øerne gælder fastboende øboere over 16 år. På den måde udnytter regionen vaccinerne, ressourcerne og logistikken bedst muligt og minimerer dermed risikoen for vaccinespild.

- Jeg er glad for, at vi sammen med PLO tilbyder vaccination ude på vores øer. Vi har hele tiden arbejdet for at få vaccinetilbuddet helt ud i nærområderne, og nu kommer vi helt tæt på de borgere, der bor på de ikke brofaste øer, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Henry Larsen, formand for Sejerø Beboerforening, synes også, at det er en god idé, men han kunne godt have ønsket sig, at man havde gjort det tidligere.

- Det er så meget billigere og mere rationelt at få alle vaccineret på en gang, siger Henry Larsen.

Han har selv været nødt til at tage en tur til Sjælland for at blive vaccineret.

I februar 2021 protesterede borgmester Martin Damm (V), da det viste sig at ældre sejerøborgere skulle på dagsrejse fra Sejerø til Holbæk for at blive vaccineret.

Det blev senere lavet om, så der blev vaccineret lokalt på Sejerø, blandt andet på plejehjemmet.

- De har nok været her tre-fire gange fra regionen, siger Peter Strande Rasmussen, som påpeger, at det også havde været en bedre økonomisk løsning at få vaccineret alle på en gang.

Et tæt samarbejde med PLO Sjælland har været med til at bane vejen for vaccination på de syv øer Fejø, Femø, Sejerø, Orø, Omø, Agersø og Askø.

På de fire førstnævnte øer, heriblandt Sejerø, bliver det øens læge, der varetager vaccinationerne.

- Vi har indgået en god og fleksibel aftale med regionen, der gør, at vores ø-læger selv kan planlægge, hvordan de vil tilbyde COVID-19 vaccination til øens beboere, uden at det sker på bekostning af deres daglige arbejde med patienterne, siger Camilla Høegh-Guldberg, formand for PLO Sjælland.