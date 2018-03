Øboere håber på pilotprojekt

- Vi må erkende, at alderssammensætning herovre er i den høje ende, og det betyder, at flere og flere får brug for genoptræning og fysioterapi. I stedet for at sende patienter til fastlandet, så kunne jeg godt se fordelen i at lave en ordning, hvor en fysioterapeut måske hver 14. dag kom til øen og gjorde det nødvendige. Selvfølgelig skal folk stadig lave deres øvelser derhjemme, men det er også vigtigt at blive korrigeret og holdt i gang, så man ikke laver noget forkert, siger Ella Rasmussen, om idéen, der også skal vendes i Ældre- og Sundhedsudvalget.