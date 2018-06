Se billedserie Nyrupskolens stærke drenge , her med træner og lærer Morten Sørensen, tabte semifinalen til Søndermarkskolen fra Frederiksberg efter en meget lige kamp i formiddags.Foto: Mette Elmelund

ØV! Nyrupskolen tabte semifinale ved DM

Kalundborg - 08. juni 2018 kl. 11:08 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nyrupskolens stærke fodbolddrenge tabte desværre semifinalen ved DM i fodbold i Odense til Søndermarksskolen fra Frederikssberg. Københavner-holdet vandt i formiddag, fredag, med 3-2 efter en lige kamp.

Nyrupskolen skal senere i dag spille om bronzemedaljer ved mesterskaberne, der arrangeres af Dansk Skoleidræt.

Forventningerne til Nyrupskolens 6. klasse ved danmarksmesterskaberne har været store. Og holdet har, trods nederlaget, levet flot op til disse forvetninger.

Torsdag eftermiddag spillede drengene, der trænes af Morten Sørensen, sig frem til semifinalen med en aldeles overbevisende sejr på 9-0 over Lærkeskolen fra Stenløse.

- Der var aldrig spænding i den kamp, siger Mette Elmelund, lærer på og træner for pigerne fra Herredsåsen.

Nyrupskolen har adskillige stærke spillere på holdet. To af de bedste er målmageren Malte Melin og forsvarsspilleren Valdemar Benkjær. Begge har fået deres fodboldopdragelse i Raklev og er i dag knyttet til Slagelse - og til talentudviklingen i FC Midtjylland, regerende danske mestre.

- Man taler om, at kampen mellem Nyrupskolen og Søndermarksskolen er den moralske finale, for det er to meget stærke hold, sagde Mette Elmelund før kampen.

Mettes egne piger fra Herredsåsen skal spille om DM-stævnets 9. plads efter en 3-1 sejr torsdag over Ådalen. Forinden havde pigerne tabt knebent 0-1 i puljen til to andre skoler, som betød, at Kalundborg-pigerne ikke gik videre.

- Begge de to hold, pigerne tabte til, er i semifinalen. Så vi er ikke langt fra, og pigerne har lov at ærgre sig over, at 0-1 nederlagene faldt på afgørende mål fire minutter før tid - i begge kampene, siger Mette Elmelund.