10 nye nærsygehuspladser på Odinscenteret i Høng skal gøre det muligt for kalundborgensere at blive indlagt i deres nærområde, fremfor på et sygehus i Holbæk eller Slagelse. Foto: Bjarne Robdrup

Send til din ven. X Artiklen: Odinscenteret skal være E-hospital Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Odinscenteret skal være E-hospital

Kalundborg - 01. marts 2021 kl. 10:10 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Fra mandag d. 1. marts kan borgere der bor i Kalundborg Kommune blive sparet for indlæggelse på sygehuset i Holbæk eller Slagelse, hvis deres tilstand forværres. Det sker når Odincentret bliver en del af Regions Sjællands e-hospitalsindsats i et pilotprojekt.

Op til nu har det været sådan, at når sundhedspersonalet i Kalundborg Kommune vurderede at en borger havde behov for at blive vurderet yderligere lægeligt, så gik turen til sygehusene i Slagelse eller Holbæk. Men nu er der en mulighed for at blive indlagt på en af ti mulige pladser på Odincentret i Høng, som en del af den indsats, der foregår i regi af Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland.

Ideen er at patienterne vil blive tilset af lokale kommunalt ansatte sygeplejersker, der vil kunne tage prøver og måle værdier og yde pleje, og som samtidig hele tiden vil kunne konsultere e-hospitalets speciallæger, når der har brug for en vurdering af patienternes tilstand.

Det glæder formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget Peter Jacobsen (DF).

- I mange år har udviklingen været sådan, at vi gik mod en centralisering af sundhedsvæsnet. Endelig begynder udviklingen igen at gå den modsatte vej, siger han.

- Vi kan spare nogle ældre mennesker at skulle til at rejse tværs over Sjælland for at blive indlagt. De kan blive i kendte omgivelser tæt på deres pårørende, siger Peter Jacobsen.

Formanden understreger, at selv om projektet i første omgang er tiltænkt kommunens ældre borgere, så forventer han at ordningen vil blive udbredt til at omfatte en langt bredere målgruppe.

- Man kunne sagtens forestille sig folk på min alder, bliver indlagt på en af de ti nærsygehuspladser. På sigt så jeg også gerne, at ordningen blev udvidet, så vi også fik tilsvarende pladser i Kalundborg by. Det kræver dog, at vi har en stor nok kritisk masse, så vi kan ansætte det nødvendige personale, siger han.

Indsatsen for at sikre de nye pladser i Kalundborg - andre ti er placeret i Næstved - startede allerede tilbage i 2019. Og pladserne havde stået klar tidligere, hvis der ikke var kommet en Coronapandemi på tværs.

- Pandemien gjorde fødslen noget længere end vi kunne ønske, men vi har nu sikret en bevillig, der betyder, at vi kan bemande Odincentret med et tilstrækkeligt antal sygeplejersker døgnet rundt, hvilket er forudsætningen for, at sikre bedst mulig faglighed, forklarer Peter Jacobsen.