Odderens brofobi kan koste dyrt

Odderen er glad for vand. Hele dens krop er tilpasset livet i vandet. Den har vandskyende pels, svømmehud mellem tæerne og dens krop er strømlinet og bygget til at svømme hurtigt. I nogle situationer foretrækker selv en odder imidlertid at have fast grund under fødderne. En af disse af når den skal gennem et vandløb, der løber under en bro. Denne adfærd koster hvert år omkring 30 til 40 oddere livet, når broen viser sig at være en trafikeret vej.