Se billedserie Karina Lynge Christiansen er født i Vig og har fire børn. Privatfoto

Nyvang og Tømmerup sogne bliver til pastorat

Kalundborg - 30. marts 2021

Nyvang Sogn og Tømmerup Sogn er blevet slået sammen til Nyvang-Tømmerup Pastorat. Der kommer til at være to præster - en i hver sogn - men både præster og menighedsråd kommer til at skulle arbejde sammen. Begge sogne har i længere tid været uden en fast tilknyttet præst, men den første, der kommer til at have base i Tømmerup Sogn, er nu fundet.

Det bliver den 50-årige Karina Lynge Christiansen, der udover at have en kandidat i teologi også er uddannet psykoterapeut og coach. Hun ordineres den 15. april og indsættes den 25. april.

I forbindelse med ansættelsen af Karina Lynge Christiansen har de to menighedsråd også holdt deres første fælles menighedsråd. Samarbejdet er stadig nyt for alle parter, men udsigterne er lovende, lyder det fra Klaus Ødegaard, der er formand for menighedsrådet i Nyvang Sogn.

- Indtil videre har det været en god proces. Det tegner rigtig godt, og jeg glæder mig til samarbejdet, siger han. Vores kirker er gode til forskellige ting, og jeg er sikker på, vi i menighedsrådene kommer til at kunne bruge hinanden.

Formand for menighedsrådet i Tømmerup Sogn, Thøger Birkeland, ser også frem til samarbejdet:

- Det bliver spændende at se, hvordan det hele kommer til at fungere, men jeg er sikker på, der nok skal nok komme noget godt ud af det. Vores første fælles menighedsråd forløb i god ro og orden og til alles tilfredshed, fortæller han og fortsætter:

- Vi er to meget forskellige sogne, så først og fremmest synes jeg, det er vigtigt, at vi sørger for at bevare sognenes særpræg. Det handler om, at vi skal samarbejde de steder, hvor det kan komme vores menigheder til gode,

Udover samarbejdet mellem menighedsrådene, kommer den nye model også til at byde på samarbejde mellem præsterne. Klaus Ødegaard glæder sig over de muligheder, det giver dem:

- Præsterne får et arbejdsfællesskab, og den nye model giver mulighed for at præsterne kan fordele opgaverne, så de ikke laver det samme. Hvis den ene for eksempel er god til konfirmationer, og den anden er god til noget andet, så får de muligheden for at fordele opgaverne.