Nyvalgt drømmer om skøjtehal

Kalundborg - 17. januar 2018 kl. 18:35 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For at tiltrække tilflyttere skal Kalundborg Kommune satse på at lave et kulturelt fyrtårn.

Det mener Hans Kurt Jørgensen (DF), medlem af kultur- og fritidsudvalget i Kalundborg Kommune.

Da der ikke er en skøjtehal på hele Vestsjælland, så kunne det være attraktivt at få i Kalundborg Kommune.

Han har selv oplevet på en familietur til Lalandia, hvordan skøjtebanen tiltrak massevis af børn.

Skøjtehallen kan også give børn og unge mulighed for at dyrke ishockey og kunstskøjteløb.

- Selvom jeg også er fortaler for en motorvej til Kalundborg, så betyder motorvejen jo også, at det bliver nemmere at køre væk fra Kalundborg. Vi skal sørge for at være på dupperne og turde at gøre noget nyt, siger Hans Kurt Jørgensen.

En anden drøm er et varmtvandsbassin.

Det er der mange, som tidligere har slået på tromme for i Kalundborg Kommune.

Ole Glahn (R), formand for kultur- og fritidsudvalget er åben overfor Hans Kurt Jørgensens ideer.

Så vidt Ole Glahn ved, er der dog ikke plads til et varmtvandsbassin i Kalundborg Svømmehal, så det vil kræve, at man bygger nyt.

- Det er meget dyrt at få etableret og i drift, så det kræver en knivskarp prioritering. Hidtil har viljen ikke været stor nok, siger Ole Glahn.

Han synes, at det er yderst relevant at få et varmtvandsbassin, og han vil gerne arbejde videre med idéen sammen med resten af udvalget.

- Man kan jo sige, at behovet er stigende, fordi der bliver flere ældre, siger udvalgsformanden.

Skøjtehallen er også dyr i både etablering og drift, og her tænker Ole Glahn, at det kunne være en idé at samarbejde med nabokommunerne, da det kræver et stort befolkningsgrundlag.