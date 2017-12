Malene Grandjean bor ud mod Røsnæs, der minder hende om det landsbysamfund, hun voksede op i. Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Nyvalgt: Tempofyldt stemmemagnet

28. december 2017

Man kan ikke undgå at blive lidt forpustet af at læse Malene Grandjeans CV.

Folkeskolelærer, gymnaselærer, naturfagskoordinator, uddannelseschef, gymnasierektor, bachelor i kemi, kandidat i psykologi og pædagogik, master i ledelse, forfatter, foredragsholder, bestyrelsesmedlem, medstifter af SYMB!, gift og mor til to teenagedøtre.

Og nu også medlem af kommunalbestyrelsen for Venstre.

- Vi er rigtig gode til at planlægge i min familie. Derfor kan vi også sagtens finde ud af eksempelvis at se julekalender sammen. Men mine to døtre har mange lektier og er aktive i fritiden, og så kan jeg også lige få ordnet noget, jeg mangler, forklarer Malene Grandjean, der dog har droppet aktiviteterne i SYMB!, efter hun blev valgt.

- Derudover er jeg god til at være til stede i nuet og lukke ned for alt andet, når jeg har gang i noget, fortæller hun.

En gang i mellem har familien dog også brug for at trække stikket fuldstændig. Det gjorde de bogstavelig talt på en nylig rejse til Island og Canada.

- Min mand udfordrede mig med ikke at tage mobiltelefoner med. Det var lidt specielt i starten, men vi fandt hurtigt ud af lige at låne telefonen hos den lokale bager, hvis det blev nødvendigt, så det var egentlig ikke noget problem, siger hun.

Malene Grandjean fik med 663 personlige stemmer fjerdeflest i kommunen.

Hun tror, det skyldes, de mange mennesker hun har mødt i øjenhøjde under valgkampen samt et fokus på at få det menneskelige og det økonomiske til at spille sammen i politik.

Det sidste er noget, hun har erfaring med fra sit hverdagsjob som rektor på Slotshaven Gymnasium i Holbæk. Da hun kom dertil i august 2016, havde gymnasiet en dårlig gennemførseslprocent blandt eleverne.

- Men så ansatte jeg med det samme en stribe af mentorer, og det gav pote. Det er et godt billede på, hvordan det økonomiske og det menneskelige hænger sammen, og den tankegang bringer jeg med mig ind i politik, siger hun.

Selv om hun er meget på både i sit job og nu også som politiker, stræber hun til en vis grad efter at være så usynlig som muligt.

- Det skal forstås på den måde, at jeg ønsker at være meget lyttende. Både til borgerne og til mine politiske kolleger. Det handler ikke så meget om Malenes mærkesager, men om at skabe nogle fælles projekter. Som politiker ser jeg min rolle lidt som en fodbolddommers. Jo mere usynlig jeg er, jo bedre for jo større ejerskab får de parter, som er involveret i en given sag, over den, siger hun.