Thomas Malthesen Hiorth vil kæmpe for at forbedre fagligheden i folkeskolen i Kalundborg Kommune. Blandt andet ved at sikre flere faguddanede lærere og et klasseloft på 24 elever.Foto: Søren Kloster Sørensen

Nyvalgt SF'er: - Børn og skoler er hjerteblod

Kalundborg - 03. januar 2018 kl. 21:17 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Thomas Malthesen Hiorth fra Svebølle er nyt medlem af kommunalbestyrelsen, men den nyvalgte SF'er er langt fra ubekendt med kommunens arbejdsprocesser.

I en årrække har han nemlig arbejdet i Kalundborg Kommune, hvor han både fungerer som miljømedarbejder og tillidsrepræsentant.

- Det mener jeg er en stor fordel, som kan løfte mit engagement i kommunalbestyrelsen. Jeg kender kommunen, og jeg kan bruge hele mit netværk. Nogle frygter måske, at jeg kommer til at blande kasketterne sammen, men det er jeg sikker på, at jeg godt kan holde adskilt, siger Thomas Malthesen Hiorth.

Blandt andet har Thomas Malthesen Hiorth siddet i bestyrelsen i den lokale håndboldklub og træner i øjeblikket et drengehåndboldhold i fritiden.

- Foreningslivet er essentielt for tilflytteres medejerskab og netværk i kommunen, og personligt har håndboldklubben da også været med til at åbne mange døre for mig, siger Thomas Malthesen Hiorth, der selv kommer fra Gedved i Østjylland, og som flyttede til Svebølle efter at have læst i København.

- Tanken om at stille op har modnet sig i mig, mens jeg har siddet i Natur- og Miljøforvaltningen og set, hvad der er blevet forsømt under Venstres dominans i Kalundborg Kommune, siger SF'eren, der blandt andet gerne ser en forbedret naturplejeplan for Vesterlyng.

- Jeg vil gerne have os etableret som en rigtig naturkommune. Kysterne er der jo meget fokus på, men vi skal også kigge på adgangen til naturen inde i landet. Det kunne være ved at gå i dialog med landbruget om at åbne op for en stistruktur, så offentligheden kan komme rundt, siger Thomas Malthesen Hiorth, der også ser udfordringer på børne- og familieområdet.

- Børn og skoler er hjerteblod for mig, og vi er nødt til at få folkeskolen op på et fagligt højere niveau. Vi har mange udsatte familier, hvor den sociale arv bare gentages. Jeg mener eksempelvis, at det er skævvridende, at børn selv skal have digitale devices med i skole. Enten skal mindre undervisning baseres på digitale devices, eller så skal skolerne have bedre udstyr, så de mindre bemidlede børn ikke bare får noget gammelt skrammel at arbejde med, siger han.