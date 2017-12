Kirsten Rask (S) har siddet to perioder i regionsrådet. Nu får hun også plads i kommunalbestyrelsen. Foto: Thomas Rye

Nyvalgt: Nyt blik på ældre og sundhed

Kalundborg - 30. december 2017 kl. 21:07 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Den virkelighed, som man oplever som sygeplejerske, som borger og som patient, er ofte meget forskellig fra den virkelighed, som man får præsenteret som politiker.

Det var baggrunden for at den 58-årige Kirsten Rask for otte år siden stillede op til regionsrådet i Region Sjælland, og det var også grunden til, at hun otte år senere også stillede op til kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune.

- Da jeg blev valgt i 2009, var jeg den eneste sygeplejerske i regionsrådet, så det var klart, at jeg havde nogle andre erfaringer at trække på. Dengang som i dag er der behov for politikere, der har føling med, hvad der rører sig ude i borgernes hverdag, mener hun.

Socialdemokraterne er normalt imod dobbeltmandater, men i Kirsten Rasks tilfælde opfordrede partiet hende alligevel til at stille op til både regionsråd og kommunalbestyrelse ved det seneste valg.

- I de kommende år får vi brug for et stadig tættere samarbejde mellem kommuner og regioner, hvis vi skal have løst store udfordringer inden for sundhedsområdet og psykiatrien. Derfor kunne jeg godt se, at det gav mening med politikere med et ben i begge verdener, siger Kirsten Rask.

Det faglige arbejde har fyldt meget i Kirsten Rasks liv i mange år. I 2004 blev hun valgt til kredsbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd, hvor hun har været medlem lige siden.

- I 2008 var sygeplejerskerne ude i en stor konflikt. Her var jeg rundt og tale mange forskellige steder i regionen og mødte mange forskellige mennesker. Da der senere på året var regionsrådsvalg, vidste jeg at det nok var min bedste chance, hvis jeg ville ind og gøre en forskel politisk. Det gav mig da også et solidt rygstød til valget, da mange stadig huskede mig fra konflikten, fortæller hun.

I kommunalbestyrelsen har hun fået sæde i ældre- og sundhedsudvalget.

- Her håber jeg især at kunne være med til at få sat fokus på forebyggende og tidlig indsats, siger Kirsten Rask.