Nyvalgt: Ikke mere bogholder

Kalundborg - 02. januar 2018

Det var Folketingsvalget i 2015, som for alvor tændte Lars Kuhre Mortensens politiske interesse.

- På det tidspunkt, var jeg blevet mere og mere overbevist om, at vi samfundsmæssigt var kommet på galt spor. Jeg begyndte at følge den socialdemokratiske Rasmus Horn Langhoff på Facebook, og jeg blev hurtigt fanget af valgkampen, fortæller Lars Kuhre Mortensen.

- Jeg har altid haft det sådan, at når jeg går ind i noget, så gør jeg det hundrede procent, så der gik ikke lang tid, før jeg havde meldt mig ind i Socialdemokratiet og var ude og føre valgkamp for Rasmus, husker han.

At det blev Socialdemokraterne, som Lars Kuhre Mortensen kastede sin kærlighed på, var ikke nogen tilfældighed.

- Siden jeg begyndte på arbejdsmarkedet, har jeg været fagligt aktiv. Jeg har været tillidsmand i 14 år, så jeg har naturligvis altid næret sympati for Socialdemokratiet, siger han.

På et bestyrelsesmøde i LO begyndte et af de andre bestyrelsesmedlemmer at prikke til Lars Kuhre Mortensen.

- Han spurgte mig flere gange, om det ikke kunne være noget for mig, at stille op i kommunalpolitik. I første omgang rystede jeg bare på hovedet, men han var vedholdende, og til sidst besluttede jeg mig til at give det en chance, fortæller han.

For Lars Kuhre Mortensen blev valgkampen en intens oplevelse. Ud over at skulle føre valgkamp var han også medlem af socialdemokraternes valgudvalg i Kalundborg Kommune.

- Det betød, at jeg var med til at planlægge vores strategi i hele valgkampen. Jeg var stor tilhænger af, at vi skulle bruge de sociale medier mere, end vi tidligere havde gjort, fortæller han.

Når han ikke er beskæftiget med politik, arbejder Lars Kuhre Mortensen inden for ældreplejen i Kalundborg Kommune som social- og sundhedshjælper. I kommunalbestyrelsen har han da også fået sæde i ældre- og sundhedsudvalget.

- Det er jeg meget tilfreds med. Det er mit område, som jeg kender meget til, siger han.

- Jeg mener, at der er gået for meget bogholder i Kalundborg Kommune. Vi har en sund økonomi, men det er det langt fra alle borgere, som kan mærke. Det vil jeg gerne være med til at lave om på, siger ham.