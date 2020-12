Hjerteforeningen gennemfører på grund af corona-situationen ikke den årlige nytårsmarch, som skulle have fundet sted den 1. januar 2021 i Kalundborg. Arkivfoto: Peter Andersen

Nytårsmarch er aflyst

Èn af de aktiviteter, der plejer at markere et årsskifte i Kalundborg, er Hjerteforeningens nytårsmarch. I år er travetur-aktiviteten, som skulle have været afviklet fredag den 1. januar, dog aflyst.