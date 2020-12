Søren Bosendal viser, at Kalundborg Vinhus har et stort udvalg af champagner. Det skal nok blive en god nytårsaften. Fotos: Jørn Nymand

Nytårsfejring med masser af god champagne

- Jeg vil klart anbefale en brut champagne til klokken 18, mens man lytter til nytårstalen og måske samtidig nyder nogle kanapéer. Og er man to til middagen, så kan man sagtes tage resten af champagnen med over til bordet og fortsætte med at drikke den, hvis der er fisk eller skaldyr på menuen. Her er champagnen en ideel ledsager, mener Søren Bosendal.