Nyt tilbud til ketcher svingende kalundborgensere

Motionsglade kalundborgensere får et helt nyt tilbud til næste år, når den tidligere fodboldspiller Anders Nielsen sammen med Lars Christensen fra Holbæk, åbner et 2.000 kvadratmeter stort padel center i Kalundborg.

- Vi håber også at kunne skabe et longueagtigt miljø omkring centeret, så det er et sted folk har lyst til at komme og være sammen med venner og kollegaer før og efter de spiller, siger Anders Nielsen.