Nyt teaterstykke: Et dyk ned i et helt livs dagbøger, skrevet af en usædvanlig kvinde

Kalundborg - 28. maj 2021 kl. 19:29 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Fra 1886, hen over to verdenskrige, godt op i 1950'erne, skrev nordjyske Elisabeth Høgsted vedholdende dagbøger, der i dag fremstår som et stærkt, personligt og historisk vidnesbyrd.

Det mener Elsebeth Dyekjær Kruse fra Kalundborg Amatør Teater, der har læst i dagbøgerne - i det sidste års tid har hun ud fra de tidligste af dagbøgs-notaterne skabt en monolog-forestilling, som har urpremiere i KAT-Huset i Kalundborg den 10. juni.

- Skuespillet har jeg kaldt »Elisabeth. Et livsstykke«. For det var hun, det er mit klare indtryk.

- Og så fordi, jeg har taget et menneskes livsfortælling og gjort til et stykke. Et skuespil, som jeg håber, folk vil synes om. Jeg har selv følt mig meget privilegeret ved at få lov at lære Elisabeth at kende, siger Elsebeth Dyekjær Kruse.

Hun spiller rollen som Elisabeth Høgsted. Født i 1873 i Vendsyssel; død i 1958.

Elsebeth Dyekjær Kruse kender forfatter Jens Kristian Lings, et af Elisabeth Høgsteds børnebørn, og blev gennem ham bekendt med Elisabeth Høgsteds dagbøger.

- De fylder 40 tætskrevne bind og adskillige hyldemeter, forfattet af en ganske almindelig pige, ung kvinde hustru, mor, gammel dame over seks-syv årtier. Fyldt med fotografier, små avisudklip, pressede blomster og breve, fortæller Elsebeth Dyekjær Kruse.

Da Jens Kristian Lings for ti år siden fik dagbøgerne fra en slægtning, opdagede han, hvilket unikt og rigt værk, de er.

Han gik i gang med at renskrive »Mormors Dagbog«, og Thylands Avis trykte hver uge et kapitel.

Dagbogs-afskrivningerne er fortsat, Jens Kristian Lings er nået igennem en tredjedel, og de er nu udgivet i foreløbig otte bøger.

I »Elisabeth. Et livsstykke« bruges kun passager fra første bog, hvor hovedpersonen er barn og ung.

- »Mormors Dagbog« er én af de bedste bøger, jeg nogensinde har læst. Og så er den skrevet af en fattig pige fra landet, som har haft en elendig skolegang.

- Det er vildt at sidde med alt det levede liv mellem hænderne. Vildt at konstatere, hvor meget der har ændret sig i levevis og levevilkår siden dengang - men ikke det menneskelige hjerte, siger Elsebeth Dyekjær Kruse.

- Elisabeth er tydeligvis et særligt barn. Kvik, vilter og viljefast. Hun er fuld af oplevelses-iver og meget trofast, særligt over for sin mor, som hun elsker højt. Hun og familiens øvrige børn, 11 i alt, måtte døje med fattigdom, fordi faderens købmandsforretninger slår fejl.

- Hun elsker det frie liv i engen og ville gerne have været en dreng. Allerhelst, hvis hun selv kunne bestemme, vil hun være læge eller snedker, fortæller Elsebeth Dyekjær Kruse.