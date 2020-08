Røsnæshallen skal have nyt ståltag, da det gamle tag var utæt. Prisen lander på omkring en million kroner. Foto: Eva Lyng Johansen

Artiklen: Nyt tag for en million kroner

Nyt tag for en million kroner

Derfor var det nødvendigt at få skiftet taget ud.

Røsnæshallen er en selvejende institution, så det er hallen selv, som skal betale for forbedringerne.

Halinspektør Ulla Lorentzen oplyser, at prisen for det nye ståltag bliver i omegnen af en million kroner, og arbejdet, som begyndte i sidste, skulle gerne være færdig til 1. oktober, hvis vejret ikke driller.

Der skal bruges plader, som er seks meter lange, så hvis der blæser for meget, kan det blive vanskeligt.

- Det har holdt i 36 år. Det er også et stykke tid, siger Ulla Lorentzen, som har arbejdet i Røsnæshallen siden 1994.

De to har i øjeblikket travlt med at gøre klar til den kommende idrætssæson for Raklev Gymnastik og Idrætsforening (RGI).