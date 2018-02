I 2015 blev der udarbejdet en udviklingsplan for hele Sejerø. Her var et af punkterne at forbedre faciliteterne på havnen - blandt andet med et sted, hvor folk kan få noget at spise. Foto: Søren Kloster Sørensen

Nyt spisested i støbeskeen

Kalundborg - 09. februar 2018 kl. 18:11 Af Søren Kloster Sørensen

I flere år har en etablering af et spisested på Sejerø Havn været et af de væsentlige punkter i den udviklingsplan, som Sejerø Udviklingsforum, Beboerforeningen og Ø-udvalget har præsenteret for blandt andet forbedringer på havnen.

De planer er nu trådt ind i en ny fase, idet Kalundborg Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har indstillet til, at der bevilliges 70.000 kroner til udarbejdelse af en potentialeplan for et kommende spisested.

Sammen med 25.000 kroner fra Sejerø Beboerforening og 150.000 kroner fra RealDania skal pengene bruges på at udfolde et koncept og en forretningsplan for spisestedet samt opfølgende anbefalinger til udvikling af Sejerø som turistdestination.

I forbindelse med planerne har Sejerø Udviklingsforum udsendt en spørgeskemaundersøgelse til fastboere og sommerhusejere, der vejrer stemningen for at etablere et spisested.

Den undersøgelse har indtil videre kastet knap 450 besvarelser af sig, og svarene skal i den kommende uge evalueres og behandles på en workshop med konsulenter fra RealDania.

- I mange år havde vi jo en grill hernede, og havnen har historisk set været det naturlige centrum og det vigtigste samlingssted på Sejerø, men det er det bare ikke i samme grad nu. For at havnen skal blive attraktiv igen, er det vigtigt at få et godt sted, hvor øboere, turister og lystsejlere kan mødes og få et godt måltid mad eller en kop kaffe. Det er sammen med renoveringen af havnen med til at skabe et havnemiljø, der kan tiltrække flere folk til øen, siger Jens Thomassen fra Sejerø Udviklingsforum, der krydser fingre for, at et nyt spisehus kan være klar til sommersæsonen 2019.

- Det vil være lykken, siger han.