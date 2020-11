Lige bag Martin Vejlgaard og Birgit Knudsen skal det nye tørsorteringsanlæg være. Birgit Knudsen har samlet 50 underskrifter mod at anlægget sættes op. Foto: Per Christensen

Nyt sorteringsanlæg møder kritik: Naboer får brug for mørklægningsgardiner

- Det kommer meget bag på os, at de vil lave et nyt sorteringsanlæg.

Sådan lyder det fra Birgit Knudsen, som bor på Planetvej i Kaldred i Kalundborg Kommune.

Årsagen til at Colas gerne vil opstille tørsorteringsanlægget, er for at få mulighed for at sortere og sælge af materialer på arealet nord for Kaldredvej.