Nye forbedringer på og omkring Reersø Havn er i fuld gang. Her er det (fra venstre) direktør Niels Dalsgaard, Musholm A/S, Johnny Lihme, bestyrelsen for Fonden Reersø Havn, fondens bestyrelsesformand Jens Geert Sørensen og entreprenør Christen Clemmensen. Foto: Mie Neel

Nyt slæbested gavner fabrik og havn

Ønsket om og behovet for et nyt slæbested har været der i flere år. Og det resultat, som nu er undervejs, kommer både havnen, sejlerne og fabrikken på havnen, Musholm A/S, til gode.

I denne tid har mandskab fra entreprenørvirksomheden GSC Anlæg ved Gørlev travlt med at fjerne det gamle slæbested - for at bygge et nyt. Fonden Reersø Havn har nemlig besluttet at gennemføre større reparationer og forbedringer i 2021.