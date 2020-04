Snart vil beboerne på botilbudet Præstehaven få mulighed for at deltage i aktiviteter i det fri. Her ses de til sansedag sidste år. Foto: Mie Neel

Nyt samværstilbud åbner i det fri under corona

Tilbudet kommer til at foregå udenfor, og der vil være mulighed for at riste pølser og skumfiduser eller lave en pandekage over bål.

borgernes ønsker.

For at kunne overholde Sundhedsstyrelsens regler i forhold til coronavirus, vil det ikke være hver dag, at borgerne kan få glæde af et aktivitetstilbud. Præstehavens to huse vil hver især få et tilbud to gange om ugen samt et tilbud om fælles musik.