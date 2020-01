Se billedserie Køkkenchef Flemming Lykke Petersen er klar til at gå i gang med at lave masser af god mad. Fotos: Jørn Nymand

Nyt samlingssted: Masser af liv og god mad i Svebøllehallens cafeteria

Kalundborg - 20. januar 2020

Efter at have ligget i nærmest dvale i godt to år, kommer der nu igen liv i cafeteriaet i Svebøllehallen. Støtteforeningen for Svebølle Boldklub og Idrætsforening, Old SBI, har forpagtet cafeteriaet i foreløbig to år af Kalundborg Kommune. Tirsdag den 28. januar fløjtes festlighederne i gang med stegt flæsk, persillesauce og håndboldkampe.

Og går det rigtig godt, så kan det udvikle sig til et fast samlingspunkt for lokalbefolkningen, der får mulighed for at komme til fællesspisninger.

Og god mad er traditionelt noget, som virkelig kan få danskerne til at samles i et lokalsamfund. Og til at sørge for at der bliver noget godt at spise har Old SBI ansat Flemming Lykke Petersen som køkkenchef. Han kommer med 14 års erfaring fra Tømmeruphallen, så det er en rutineret mand, der nu står bag gryder, potter og pander i køkkenet i cafeteriaet.

Og han kommer til at arbejde med meget nyt inventar. Der er købt ind for omkring 100.000 kroner af gryder, pander og service, ligesom man er i fuld gang med at gøre lokaliteterne klar til nyt liv, masser af mennesker og lokalt sammenhold.

- Det er nogle rigtig fine forhold, der bliver her i Svebølle, så jeg ser frem til at komme i gang med opgaven, siger Flemming Lykke Petersen.

Primus motor bag initiativet er formand for Old SBI, Steen Jensen, som i den grad brænder for at skabe mere liv i Svebølle, hvor han kommer fra.

- Vi har allerede vores første arrangement på tirsdag den 28. januar, når vi sætter gang i køkkenet med en gang stegt flæsk, persillesovs og kartofler for 50 kr. Det sker på en dag, hvor der er fem håndboldkampe i hallen, så der er virkelig noget at se frem til, synes Steen Jensen.

Han håber virkelig, at det lykkes at samle en masse mennesker til fællesspisning i cafeteriaet, ligesom han ser frem til igen at få sat gang i det selskabslokale, som ligger i tilknytning til cafeteriaet.

De mange frivillige kræfter i Svebølle og deres gode opbakning spiller også en vigtig rolle i opgaven med igen at få pustet liv i hallens cafeteria.