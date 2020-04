Den selvejende institution Høng Erhvervsskole indgår nyt samarbejde med OK-fonden. PR-foto

Nyt samarbejde mellem Høng Erhvervsskole og OK-Fonden

Kalundborg - 03. april 2020 kl. 12:31 Af Anna Egeris Karstoft

Fra 1. april vil de to non-profitorganisationer Høng Erhvervskole og OK-Fonden indgå et nyt samarbejde.

Den selvejende institution Høng Erhvervsskole er godkendt som dag- og døgntilbud til unge og tilbyder uddannelsen Særligt Tilrettelagt Uddannelse STU. Institutionen har også egne værksteder og egen skole for STU.

Baggrunden for samarbejdet er blandt andet, at udfordringerne og kravene til insitutioner, som Høng Erhvervsskole, er blevet betydelig større, end de har været hidtil, fortæller Laust Kristensen, der for seks måneder siden blev ansat som midlertidig adminsitrerende direktør på skolen blandt andet for finde en strategisk samarbejdspartner.

Det er nu lykkedes i form af samarbejdet med OK-fonden, der tidligere har været mest kendt for sine aktiviteter på ældreområdet, men som i dag driver en bred vifte af tilbud som hospice, psykiatriske bo- og behandlingsenheder, socialøkonomiske virksomheder og plejecentre landet over.

- Den gamle bestyrelse så med bekymring på, at der var en del insitutioner, der havde lukket, fordi de ikke kunne leve op til myndighedskravene og den økonomiske belastning, der følger af, at administrationen blev dyrere. Den gamle bestyrelse var fast besluttet på, at man ville forsøge at bevare den stolte tradition på Høng Erhvervsskole ved at finde en samarbejdspartner, forklarer Laust Kristensen, der selv fratræder sin stillling i midten af april.

Fremover vil Lone Lundsgaard, der er psykiatridirektør i OK-fonden, bistå med strategisk ledelsesekspertise, hvor Camilla Kokholm, er blevet langtidskonstitueret som forstander.

I forbindelse med det nye samarbejde er fire ud af seks bestyrelsesmedlemmer i skolens bestyrelse desuden blevet udskiftet.

- De har slidt og gjort et fantastisk godt stykke arbejde i adskillige år, nu vil de gerne give plads til nogle nye kræfter fra OK-fonden, så man på bestyrelsesniveau følger op på det nye samarbejde, forklarer Laust Kristensen.

Igennem det nye samarbjede vil Høng Erhvervsskole for eksempel kunne drage nytte af OK-fondens administration, der vil varetage opgaver som løn og bogholderi.

- Det vil de kunne gøre til en helt anden pris, end man ville kunne gøre på Høng Erhvervsskole, siger Laust Kristensen og tilføjer, at man også kommer til at samarbejde om udviklingen på det faglige område, kvalitetssikring og metodeudvikling. Han nævner også, at Høng Erhvervsskole vil blive en del af et landsdækkende samarbejde, da OK-fonden har institutioner andre steder i landet.

- Man vil for eksempel kunne lave en fælles markedsføring. OK-fonden har venteliste til flere af deres institutioner. Vi har flere tomme pladser i Høng, siger han.

OK-fonden vil omvendt også drage nytte af samarbejdet.

- OK-fonden er i færd med at udbygge deres tilbud til unge mennesker. Nu får de tilført ny viden om, hvordan man arbejder med unge mennesker, siger han og tilføjer, at de også får udvidet deres kapacitet, hvilket vil bidrage til at finansiere det administrative ledelsesmæssige apparat, som de har stablet på benene.