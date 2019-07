Nyt samarbejde har gjort Havnsøs badevand renere

Se billedserie Fra taget af K-salat-fabrikken har man en flot udsigt ud over Nekselø Bugt, her hvor Sejerøfærgen er i havn. Vandet i bugten bliver markant renere nu på grund af fabrikkens samarbejde med Kalundborg Forsyning.

Kalundborg - 13. juli 2019 kl. 07:03 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis du har lagt mærke til, at badevandet ud for Havnsø har været mindre grumset i år, så er der en nærliggende forklaring. Et samarbejde mellem den lokale K-salat-fabrik og Kalundborg Forsyning har nemlig reduceret udledningen af især organisk materiale til Nekselø Bugt voldsomt.

- Vi havde regnet med en reduktion på omkring de 50 procent, men vores tal viser, at vi er meget tæt på de 80 procents reduktion i organisk materiale, siger Preben Thisgaard, teamleder Spildevand og renseanlæg ved Kalundborg Forsyning.

Før samarbejdet var udledningen af det organiske materiale eller Chemical Oxygen Demand (COD), som det hedder i fagsprog, på 32,6 ton pr. år. Nu er udledningen nede på 6,8 ton pr. år.

- Det gør en stor forskel for badevandskvaliteten, og det er vi naturligvis rigtig, rigtig glade for, siger Preben Thisgaard.

Tidligere udledte K-salat, der blev købt af Stryhns AS i november 2017, sit spildevand direkte til Nekselø Bugt og stod selv for rensningen. Nu forrenses spildevandet på fabrikken og sendes herefter videre til forsyningens rensningsanlæg i Havnsø, der står for den mere komplekse finrensning.

- Vores spidskompetence er ikke at drive et rensningsanlæg, det er forsyningen bedre til. Samtidig er det lykkedes at finde en god økonomisk løsning, der ikke gør det dyrere for os, så vi er rigtig glade, siger Per Jensen, teknisk chef hos Stryhns og fortsætter:

- Vi er i gang med at forme vores miljøprofil, så det her er godt i tråd med, hvad vi har gang i og på linje med den profil, vi gerne vil have, siger han.

Og det er gode nyheder for både fisk og svømere, at spildevandet fra K-salat-fabrikken, nu er markant renere.

- Der er meget mindre risiko for iltsvind i området. Det betyder en reduktion i algedannelsen, og at vandet bliver klarere og ikke så grumset, siger Preben Thisgaard.

Udover reduktionen i udledning af organisk materiale er udledningen af kvælstof og fosfor ligeledes reduceret markant.

- Det er ekstraordinært godt, og der er stor grund til at rose Stryhns, der var klar over problemet, da de overtog fabrikken, siger Preben Thisgaard.

Tilfredsheden med aftalen er gensidig, siger Per Jensen.

- Det er en rigtig god historie, at det lykkedes os at lave en aftale så hurtigt. Vi startede dialogen kort tid efter, vi overtog fabrikken, og jeg tror kun, vi holdt en to-tre møder, før vi havde fundet en løsning. Det har været super godt, og alt er gået efter planen, siger han.

Samarbejdet har betydet en del ændringer for begge parter. Forsyningen har opgraderet sit rensningsanlæg i Havnsø, så det er klar til den øgede mængde spildevand. På K-salat-fabrikken, hvor man tidligere selv rensede spildevandet, før det blev ledt ud i Nekselø Bugt, har man anlagt en rørledning, der leder det forrensede spildevand direkte over til forsyningens rensningsanlæg.

Fabrikkens spildevand blev koblet op på forsyningen for nogle måneder siden, og man har siden da kørt flere test af udledningen.

- Så det er vigtigt at understrege, at vi ikke har målt på et helt år, hvilket betyder, at tallene kan ændre sig lidt. Når vejret bliver koldere, sænkes temperaturen i vores tanke på rensningsanlægget. Det betyder lavere biologisk aktivitet, fordi bakterierne har lettere ved at gøre deres arbejde i varmt vand.

- Det hjælper dog på det, at det vand, vi modtager fra Stryhns, er varmt. Derudover har vi med opgraderingen af vores anlæg fået mulighed for at skabe en højere biologisk aktivitet ved at blæse luft ind i tankene, forklarer Preben Thisgaard.

Da K-salat ikke længere står for alt rensningen, er der blevet frigjort to store tanke på fabrikken. Det bliver udnyttet.

- Det gør, at vi har en buffer på vores anlæg. Ved at kunne gemme vores produktionsvand kan vi sørge for, at forsyningens rensningsanlæg ikke pludselig bliver overbelastet, siger Per Jensen, der samtidig fortæller, at de ikke har haft brug for at bruge bufferen endnu.

- Generelt har vi lavet en aftale om, at vi får en jævn tilførsel af spildevand. Det gør vores spildevandsbehandling mere effektiv, og det kan være en af forklaringerne på, at reduktionen i udledningen faktisk blev højere, end vi havde forventet, siger Preben Thisgaard.