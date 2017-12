Den 21. december er der borgermøde på Havnsø Museumsværft, hvor man kan lufte sine ideer til, hvordan fremtidens Havnsø skal se ud. Foto: Jakob Erhardt Pedersen Foto: Jakob Erhardt Pedersen

Nyt projekt skal styrke Havnsøs udvikling

Kalundborg - 12. december 2017 kl. 20:13 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Havneudvalget i Kalundborg Kommune har netop drøftet en ny udviklingsplan for Havnsø udarbejdet af kommunikationsbureauet Tankegang. Planen har en struktur for, hvordan borgerne skal inddrages, men ikke noget konkret indhold for, hvad der skal ske i Havnsø, og det er helt bevidst. Det er nemlig borgerne selv, der skal styre projektets udvikling.

- Jeg kan sige det kort. Det er en forudsætning, at borgerne gør det selv, hvis projekter som de her skal føres ud i livet, siger Stener Glamann.

Han er direktør i Tankegang, der har været medspiller på mange projekter over de seneste fem-seks år, hvor borgerinddragelse er blevet stort ude i landets kommuner.

I Havnsø forbereder de sig allerede på projektet. Således er der den 21. december arrangeret borgermøde på Havnsø Museumsværft, hvor man kan komme med sine ideer til byens udvikling. Mødet er dog ikke en officiel del af det projekt, Tankegang er tovholder på.

- Det er en slags opvarmning til projektet, hvor alle lokale kan møde op og give deres besyv med. Simpelthen for at så mange som muligt kender til det og får muligheden for at blive involveret, siger initiativtager Kristian Kallenbach fra Havnsø.

Projektplanen, som Tankegang har udviklet, er inddelt i en række faser, der dog kan ændres undervejs alt efter borgernes ønsker. Men første punkt bliver at danne en styregruppe for projektet bestående af personer med et bredt netværk i Havnsø.

Herefter lægger Tankegang op til en række forskellige møder havnsøborgerne imellem, hvor folk kan smide deres ideer på bordet.

- Hele formålet er at få folk engageret. Vi kommer ikke selv med idéerne, siger Stener Glamann.

Det hele skal ende ud i en række konkrete initiativer og projekter, som de lokale selv kan gå i gang med.