Nyt projekt skal sænke fraværet på folkeskoleområdet

Kalundborg - 07. juni 2018

Først nogle tal. Ifølge Kalundborg Kommune går den gennemsnitlige folkeskoleelev hvert år glip af 14 skoledage, og elevfraværet er 33 procent højere end landsgennemsnittet. Derudover var sygefraværet blandt kommunens folkeskolelærere i 2016 på 5,80 procent - fjerdehøjest blandt alle landets kommuner.

Som et forsøg på en løsning på det omfattende problem lancerer kommunen fra næste skoleårs start projektet med det højtskydende navn »Folkeskolen uden fravær«.

- Jo, navnet er da lidt kækt, og jeg ved godt, vi aldrig kommer ned på nul procens fravær, men kækheden er ikke bare en tom floskel. Der ligger ambitioner bag. Jeg ved godt, at nogle vil tænke: Ja, ja. Kom nu ikke for godt i gang. Men jeg synes ikke, at det gør noget, at man prikker til folks fordomme, siger Mette Heidemann, der er direktør for skoleområdet i Kalundborg Kommune.

Projektet er netop blevet nikket godkendende til af kommunens Børn- og Familieudvalg som et af punkterne i en samlet plan for forbedring af resultaterne i Kalundborgs folkeskoler. Prisen for projektet er 750.000 kroner, som kommunen bruger på konsulenthuset Public Intelligence. Herfra skal konsulenter ud på de to skoler Hvidebækskolen og Rynkevangskolen for sammen med lærerne at finde frem til de bedste måder at nedbringe fraværet på.

- Hvorfor blev lige de to skoler udvalgt?

- Vi besluttede, at det skulle være overbygningsskoler (skoler, der også har ældre elever, red.). Derudover endte bolden lidt tilfældigt på den skole med den nyligst ansatte skoleleder (Rynkevangskolens Mette Lykkebo Thomsen) og skolen med den længst ansatte skoleleder (Bjørn Mortensen fra Hvidebækskolen), fortæller Mette Heidemann.

Konsulenterne fra Public Intelligence er ifølge en pressemeddelelse fra kommunen »eksperter i medarbejderdreven innovation«. Mette Heidemann har desuden erfaring med konsulenthuset fra et tidligere job.

- Jeg har arbejdet sammen med Public Intelligence før og synes, at de har en god metode, som, jeg tror, vil passe godt til Kalundborg Kommunes måde at gøre tingene på, siger hun.

En af årsagerne til, at det er lærerne på de to skoler og Public Intelligence, der skal komme med de nye initiativer, er de anbefalinger, Kalundborg Lærerkreds sendte til kommunen efter kredsens seneste generalforsamling.

- Vi har forsøgt at lytte til, at lærerne ønskede mere indflydelse på deres hverdag. Vi er i administrationen tidligere blevet beskyldt for at rulle ting ud oppefra. Derfor er det her i høj grad et nedefra-og-op-projekt, siger Mette Heidemann.

Hun understreger, at ideerne til ændringer skal komme fra medarbejderne og ikke hende. Når man presser lidt, vil hun dog godt give et par eksempler:

- Man kunne se på måden, eleverne sygemelder sig på. Om forældrene skal ringe ind, eller hvad skolen gør. Det kunne også handle om, hvor lang tid der skal går, før skolen gør noget, når eleven er fraværende, siger hun.

Typisk vil projektet foregå sådan, at lærerne på Rynkevangskolen og Hvidebækskolen sætter gang i miniprojekter af en tre måneders varighed. Herefter evalueres de, og hvis de er succesfulde, vil de blive prøvet på cirka tre skoler yderligere for at sikre, at de virker. Målet er, at de mest succesfulde metoder skal bredes ud på alle folkeskoler i kommunen fra skoleåret 2019/2020.