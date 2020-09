Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab kom ud af det seneste regnskabsår med et lille overskud - trods faldende indtægter.

Nyt prisfald trods færre indtægter

Kalundborg - 27. september 2020 kl. 14:50 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Der er solgt mindre varme end budgetlagt det seneste år fra Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. En af forklaringerne er endnu et år med meget lave graddagetal. Faktisk for syvende år i træk.

Svend Müller, formand for Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab, kom vidt omkring, da han i Svebølle-­hallen på selskabets generalforsamling redegjorde for det seneste års drift og økonomi.

Svend Müller kunne glæde kundekredsen med, at værket, der tidligere har været økonomisk trængt, for andet år i træk er i stand til at sænke varmeprisen.

- Og det slutter ikke her, sagde han - og fortsatte:

- Året har været præget af stadig fokus på omkostningerne, dog uden at gå på kompromis med personsikkerhed eller produktionssikkerhed. Det har også været et år, hvor produktionsanlægget ikke har været udfordret med høj last. Alle anlæg har kørt godt uden store uheld med stop til følge.

- Vi kan påny fastslå, at vores optimerede økonomi ikke er gået ud over driften.

Formanden kontaterede, at værket fortsat får varme fra det solgte gasanlæg.

- Gasanlægget har reelt produceret 2138 MWh, som vi har fået ganske gratis, og som svarer til en besparelse på brændsel på cirka 400.000 kroner. Ud over det får vi stadig vores afdrag som aftalt i købskontrakten.

Som det ser ud lige nu sparer værket hvert år mellem 120.000 og 140.000 kroner i brændsel på den gratis varme. Det beløb skal jo reelt lægges oven i salgsprisen, konkluderede Svend Müller.

- Solen har produceret 4968 MWh netto, som er en lille smule under budget, men det er marginaler og skyldes, at vi måtte starte en fliskedel op lidt før forventet. Lige nu kører vi (stadig) udelukkende på solvarme og varme fra gasmotoren, og som det ser ud nu, forventer vi først at starte fliskedlen omkring 1. oktober, sagde Svend Müller - og tilføjede, at der fortsat ikke produceres på rapskedlen, der blot ligger som en reserve i tilfælde af uheld på flisdelen.

Skrotter anlæg

Bestyrelsen har besluttet at skrotte anlægget, der står på Øresø:

- Det har vi haft glæde af i mange år, siden vi købte det 1. oktober 2003, men vi har stort set ikke benyttet anlægget de seneste to år.

- Derfor bliver anlægget nedlagt. Og vi får ikke yderligere omkostninger ved det anlæg, heller ikke ved at fjerne det, idet det er aftalt, at den nye ejer af grunden fjerner eller bruger det, der tilbage. Så en god afslutning på en lang historie.

- Vi har nu det produktionsapparat tilbage, som vi forventer at få brug for de kommende mange år.

Svend Müller sagde også, at det nu er på syvende år, at Svebølle-Viskinge har meget milde vintre, og det seneste år var det næstmildeste i varmeværkets 28-årige driftshistorie.

- Tendensen ser desværre ud til at fortsætte. Vi har igen solgt mindre varme end budgetlagt. Vi har solgt 9.568 MWh, hvilket er tæt på det laveste, vi har solgt i nyere tid og noget under budget på de 10.000 MWh.

- Til gengæld kan vi glæde os over et historisk lavt ledningstab, sagde formanden.

Årets resultat er et overskud på 46.037 kroner med samlede indtægter på 10.249.547 kroner. Gælden er på 41,4 millioner kroner.

Og valg: Hans Kurt Valentin stopper (fraflyttet) og afløses af Sune Lillie. Gert Larsen og Svend Müller fik genvalg.