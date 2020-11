Nyt menighedsråd med ny formand

Ole Kølle. De to sidstnævnte, er de de eneste medlemmer fra det nuværende menighedsråd. Ole Kølle er formand for det nuværende menighedsråd.

- Vi skal i første omgang lige finde os selv som menighedsråd, og så vil vi blandt andet arbejde for et godt samarbejde mellem kirkens medarbejdere og menighedsrådet, siger Klaus Ødegaard.

- Vi skal have fundet ud hvordan kirken skal være en del af lokalmiljøet, også som et kulturelt centrum. Det skal dog heller ikke vær for poppet, for kerneydelsen er forkyndelsen, siger den 46-årige formand.