Nyt kursus til gravide med yoga og rådgivning

Mødrehjælpen i Kalundborg er klar med et nyt projekt, som hedder »Den Røde Tråd«, og som er et gratis tilbud, der i særlig grad er henvendt til unge eller nye mødre.

- Vi har haft mange forskellige projekter. Her har vi ønsket at lave et projekt med en rød tråd fra gravid til nyfødt til barnet er tre måneder, siger Inge Berg-Hansen, formand for Mødrehjælpen i Kalundborg.