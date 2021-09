Se billedserie Christian Lind, indehaver af Brillehuset på Nytorv, stopper i bestyrelsen for Vores Kalundborg ved den kommende generalforsamling efter godt 20 års aktiv indsats for butikslivet i Kalundborg. Foto: Jørn Nymand

Nyt kræfter på vej til Vores Kalundborg

Kalundborg - 13. september 2021 kl. 11:24 Af Jørn Nymand joern.nymand@sn.dk Kontakt redaktionen

Når handelsstandsforeningen Vores Kalundborg holder ordinær generalforsamling torsdag den 30. september kl. 18 i mødelokalerne hos Jyske Bank på Nytorv, er der lagt op til et par udskiftninger i bestyrelsen, hvor erfarne kræfter skal afløses af nye.

Christian Lind, Brillehuset, ønsker nemlig ikke genvalg, og det samme er tilfældet med erhvervsrådgiver Marianne Enøe, Dragsholm Sparekasse, som har siddet i bestyrelsen siden 2015.

Christian Lind har været med i bestyrelsen så længe, at han ikke længere helt præcist husker, hvornår han han kom med, men Christian Lind skønner, at det er godt 20 år siden.

- Det er selvfølgelig lidt med vemod, jeg siger farvel, men får jeg en god idé, så kan jeg jo altid give den videre og lade andre arbejde med den, siger Christian Lind.

Han er meget glad for, at Philip Jensen, butikschef i Tøjeksperten på Nytorv, sagde ja til at stille op, da bestyrelsen spurgte ham. Philip Jensen er dermed med til at fastholde, at Nytorv fortsat er repræsentret i bestyrelsen hos Vores Kalundborg.

- Det har været mange gode år i bestyrelsen, hvor jeg har været sammen med en masse mennesker, som har tænkt på hele byen og ikke kun deres egen butik, fortæller Christian Lind. Han synes også, at nu er det tid til at lade yngre og kreative kræfter komme til.

Afdelingsdirektør erhverv, Thomas Levy Nielsen, Dragsholm Sparekasse, har også sagt ja til at stille op, da han blev spurgt af bestyrelsen, så der er udsigt til, at alle pladserne i bestyrelsen er fyldt op efter generalforsamlingen.

I bestyrelsen er også formand Glenn Swärd samt Henrik Petersson på valg, og de modtager begge genvalg.

Efter generalforsamlingen bydes deltagerne på spisning og et foredrag af kunstneren Per Hillo fra Slagelse.

Per Hillo fortæller bl.a. om sin mentale nedsmeltning, og hvordan han blev rask igen og hvordan det er lykkes for ham at komme tilbage til et godt liv, hvor han har kunnet leve af sin kunst i mange år.

Per Hillo begyndte at male, mens han var indlagt på psykiatrisk hospital. Han fandt ud af, at det gav ro i hans tankemylder - enten at male eller at sove.

Kunstneren fortæller også om, hvordan det er gået til, at han har lavet værker både til Hendes Majestæt Dronningen og til Kronprins Frederik, og hvordan det gik til, at han har udstillet i bl.a. Hong Kong, New York og Cannes flere gange.