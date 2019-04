Nyt konkurrencehold for drenge

- Vi lægger særligt vægt på udviklingen af den enkelte gymnast. For at udvikle sig, er det vigtigt at turde. At turde springe ud i nye udfordringer, at turde fejle og risikere nederlag, samt tro på, at man efterfølgende kan rejse sig igen. Holdene er for drenge, der ikke kan få nok af at lave gymnastik, for dig som ønsker at blive en dygtig gymnast og bare give den fuld gas til træning, lyder det fra trænerteamet, som består af Julie Thrane, Ida Thorkildsen, Emma Thrane, Julie Cederlund og Joan Lyk Andersen.