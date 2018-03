Se billedserie Marianne Madsen er leder af Medborgerhuset, og hun ser frem til at tage det nye køkken i brug allerede på mandag, når menuen står på flæskesteg. Foto: Per Buurgaard Christensen

Nyt køkken til Medborgerhuset

Kalundborg - 17. marts 2018

Medborgerhuset i Kalundborg har netop fået installeret nyt køkken, nye borde og stole, fået malet og lagt et nyt gulv - og det var der behov for.

Det var årsagen til, at kommunen bevilligede 800.000 kroner til projektet med at istandsætte faciliteterne i Medborgerhuset, som hver dag snildt besøges af 120 brugere, som søger et måltid varm mad og socialt nærvær.

Det gamle køkken blev pillet ned i sidste uge, men stedet har ikke været lukket ned i mellemtiden. Ved hjælp af de forhåndenværende søms princip har det alligevel været muligt at få fyldt tallerkenerne til de mange brugere.

Leder Marianne Madsen og det øvrige personale får travlt weekenden over med at få det hele gjort klar, men hun ser frem til at kunne servere flæskesteg med citronfromage på mandag.

- Ordet »steg« har en magisk kraft herende. Det er en god måde at starte op på, og der skal helt sikkert nok blive fuldt hus, lyder det fra lederen, som glæder sig over, at køkkenet nu er skiftet ud efter næsten 20 år.

- Arbejdsgangene bliver meget lettere, og vi kommer til at spare hinanden for rigtig mange løft. Med de nye vandbade får vi meget nemmere ved at holde maden varm ved serveringen. Samtidig er den nye opvaskemaskine simpelthen et vidunder, siger Marianne Madsen, som også er meget tilfreds med de nye hæve-sænke-borde.

- Når du står og skal panere 100 koteletter, så betyder det noget, at arbejdshøjden passer ordentligt, siger hun.

Frivillig og supervisor på projektet Per Brockdorff Jensen er taknemmelig over de lokale håndværkeres indsats.

- De skal have stor ros herfra, for de har været hurtige til at få hele det store puslespil til at gå op, siger han.

De nye omgivelser indvies med en reception mandag 9. april.