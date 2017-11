Musholm sætter fisk ud og gør bure klar til sæsonens fiskeopdræt. Foto: Jan Holm

Nyt havbrug: Musholm venter på tredje år

Kalundborg - 20. november 2017 kl. 12:57 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Musholm A/S, et af Danmarks største havbrug, venter på tredje år på svar fra Miljøstyrelsen, om virksomheden kan få lov at etablere nyt havbrug ved Sejerø, i Storebælt eller ved Møn.

Det bekræfter Niels Dalsgaard, direktør i virksomheden på Reersø Havn.

Det er ingen hemmelighed, at havbrug af miljømæssige årsager deler de politiske opfattelser på Christiansborg.

Men også forskere og biologer er uenige, og hen over sommeren var der hektisk diskussion om danske havbrugs vilkår for fortsat drift, hvor Dansk Sportsfiskerforbund i Vejle er erklæret modstander af nye brug.

- Vi er i dialog med Miljøstyrelsen, der sagsbehandler den miljøgodkendelse, som er udgangspunktet for en endelig tilladelse. Man kan sige, at vi har været i dialog med styrelsen under hele processen, siger Niels Dalsgaard.

- Men tre år er lang tid. Du må være en tålmodig mand?

- Det er jeg nok også. Men det er forståeligt nok, at når diskussionen om (nye) havbrug og miljøet skaber debat, er styrelsen ekstra påpasselig med sine undersøgelser. Vi er ekstremt fokuserede på netop miljøet i vores virksomhed. Når Danmarks Sportsfiskerforbund advarer mod risikoen for lakselus (en parasit, der lever på og kan skade fisken, red.), som Norge er ramt af, så må vi tage til genmæle og fastslå, at der ikke er eller har været lakselus i vores havbrug i Storebælt i 30 år, siger Niels Dals- gaard.

Op mod 90 procent af ørred-produktionen på Musholm A/S går til eksport.

- Hver gang der skabes et havbrug, genereres også et antal arbejdspladser på land. Det er ingen billig proces at anlægge havbrug. Prisen for de samlede investeringer inklusive anlæg på land kan være op mod eller over 80 millioner kroner, siger Niels Dalsgaard.