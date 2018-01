Nyt firma på Kalundborg Havn

Kalundborg Havn bliver fra den 1. april hjemsted for smedevirksomheden 3S ApS, Skandinavisk Svejse Service. 3S udlejer svejsere og smede til opgaver inden for en lang række brancher, og det omfatter blandt andet arbejde på kraftværker, skibskedler, raffinaderier og den kemiske industri.

- Vi glæder os over at have fået aftalen med 3S, Skandinavisk Svejse Service. Det er altid godt, når nye virksomheder slår sig ned på havnens område og dermed er med til at skabe øget aktivitet. Samtidig bidrager det til paletten af de vidt forskellige virksomheder, der er repræsenteret på Kalundborg Havn, siger havnedirektør Bent Rasmussen.

3S flytter ind på et knap 1.200 kvadratmeter stort område i Østhavnen, som hidtil har huset Kalundborg Bådebyggeri. Det nye lejemål vil komme til at omfatte et helt nyt smedeværksted samt administration og lager. Håbet er med den kajnære placering at få endnu flere opgaver inden for skibsrelateret reparationsvirksomhed.