Nyt fagpolitisk forum skal inspirere

Kalundborg - 13. maj 2020 kl. 16:07 Af Anna Egeris Karstoft

Forebyggelse af psykiske vanskeligheder, udvikling af boligudbuddet til psykisk sårbare borgere eller erfaringer med akutpladser og akuttelefon. Det er temaer som disse, som Kalundborg Kommune vil diskutere med en række andre kommuner og Region Sjælland i et fagpolitisk forum.

Det fremgår af en foreløbig beskrivelse af forummets arbejde, som voksenspecialenheden i Kalundborg Kommune har udarbejdet.

Det er kommunalbestyrelsen, der i december sagde god for at etablere forummet, og socialudvalg har nu i sinde at invitere en til to politikere med ansvar for socialpsykiatrien fra henholdsvis Holbæk, Odsherred, Ringsted, Sorø og Slagelse Kommuner samt en til to politikere med ansvar for behandlings- og distriktspsykiatrien i Region Sjælland til at deltage i forummet, der forventes at mødes to gange årligt.

- Man kan sige, at det handler om at blive klogere på, hvad de andre kommuner har, som vi kan blive inspireret af. Kan vi lave nogle samarbejder med dem? Hvad kan regionen byde ind med? Kan man lave noget samarbejdet der? Der kan være rigtig mange emner, som vi kunne drøfte i forhold til inspiration og aftaler om samarbejde, forklarer formand i socialudvalget i Kalundborg Kommune Gitte Johansen (V).

Hun nævner som eksempel, at Kalundborg Kommune er blevet inspireret til at oprette en akuttelefon til psykisk sårbare borgere efter et møde med Odsherred Kommune, hvor man netop har erfaring med en sådan telefonlinje.

Formålet med forummet er at danne ramme om uformelle drøftelser på psykiatriområdet med særligt fokus på sammenhængen mellem indsatserne inden for sundheds- og socialområdet.

I den foreløbige arbejdsbeskrivelse foreslås det, at Kalundborg Kommune selv bliver tovholder på forummet det første år, hvorefter der kan aftales en ny tovholder for et år ad gangen.

Etableringen af det fagpolitiske forum er én af i alt ni anbefalinger til indsatser i psykiatrien, som kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde i december. Anbefalingerne er udarbejdet af en politisk arbejdsgruppe bestående af formand for socialudvalget Gitte Johansen (V), formand for ældre- og sundhedsudvalget Peter Jacobsen (DF) og formand for handicaprådet Gunver Jensen (S). Anbefalingerne har blandt andet til formål at sikre, at de rette tilbud til borgere med psykiatriske lidelser er til stede i kommunen.

Det første møde forventes at blive afholdt efter sommerferien, fortæller Gitte Johansen, og ifølge indbydelsen til de øvrige kommuner vil selve etableringen af forummet blive diskuteret, ligesom der lægges op til en dialog om samarbejdet om akutpladser og akuttilbud.