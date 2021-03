Se billedserie Kalundborg Turistforening er flyttet ind hos Y-Camp. Privatfoto

Nyt fællesskab om turisme på vej

Kalundborg - 20. marts 2021 kl. 17:05 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

kalundborg: Kalundborg Turistforening er flyttet sammen med fritidsjob- og ungevirksomheden Y-­Camps socialøkonomiske butik Thumbs up Shop i Kordilhus i Kordilgade 58 i Kalundborg.

Herfra vil unge gennem fritidsjobindsatsen CityCrew og frivillige fra både Y-Camp og turistforeningen fremover skabe inkluderende og vedvarende oplevelses-/ ­formidlingsaktiviteter og tilbud i midtbyen og omegn gennem det fælles tiltag Cityforum.

Det fortæller Hans-Henrik Nielsen, som er formand for Kalundborg Turistforening.

- Vi vil gerne have en turistinspiration centralt i Kalundborg. I øjeblikket skal man hen til Kalundborg Vandrehjem for at finde turistfoldere, siger Henrik Hansen.

Ind til januar var der ellers turistinformation på Kalundborg Bibliotek, men det blev nedlagt, da holdningen var, at det er primært kommunens egne borgere, som kommer på biblioteket, oplyser Hans- Henrik Nielsen.

Han er positiv over det nye samarbejde, hvor de ældre fra turistforeningen samarbejder med de unge, hvor- man har forskellige kompetencer at byde på.

Aktiviteterne kan spænde lige fra en markedsvogn, der med lokale varer kommer gennem byen, til bolchekogeri, skattejagter, »citywalk for unge« til »bybuds-service«, »city hop n'stop« i sofacykel, til at være et naturligt sted for lokale (og besøgende) at søge lokal information, smage på lokal kaffe, købe billetter til lokale arrangementer og til at booke og leje udstyr til aktiviteter i samarbejde med lokale foreninger og erhverv.

- Med det nye og meget inspirerende samarbejde med Y-Camp, vil vi med Cityforum skabe et lokalt og kulturfremmende samlingssted for borgerne og handlende, de forretningsdrivende og besøgende udefra, der i høj grad vil inkludere lokale iværksættere, erhverv og uddannelsesinstitutioner, siger Hans-Henrik Nielsen.

- Ud over at vi med den tilknyttede fritidsjobindsats CityCrew kan skabe nye fantastiske fritidsjobs til vores unge i Kalundborg, vil vi sammen med andre aktører fremme lysten, særligt blandt unge mellem 15 og 29 år, til at opleve ejerskab og en øget kulturel forståelse for byens værdier og historie og sammen med de kvalificerede frivillige, skabe nye fælles historier, siger Henrik lykke, stifter af Y-Camp.

Cityforum skal nemlig drives af frivillige voksne og vil løbende udvikle sig og vokse med henblik på, at tilføre (midt)byen yderligere værdi.

Cityforum åbner officielt lørdag den 10. april kl. 10 i Kordilgade 58.