Det er på denne mark, der er nabo til Haveforeningen Nyvang, at Jesper Toftegaard Andersen planlægger at bygge boligerne. Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Nyt boligbyggeri skal ske i etaper

Alt efter hvor stor en bebyggelsesprocent han ender med at få tilladelse til af kommunen, bliver der tale om mellem 80-190 nye lejeboliger. Jesper Toftegaard Andersen forestiller sig boliger i fire størrelser på henholdsvis 25, 45, 60 og 80 kvadratmeter. Byggeriet kommer til at ske i etaper, hvor man formentlig starter med de mindste, der derfor kan stå færdige først.

- Hvis det så f.eks. viser sig, at der er brug for flere studieboliger, så kan man slå nogle af de planlagte større lejligheder sammen eller omvendt, forklarer han.

Ned til 2500 kr/måneden

Det er hans klare målsætning at holde prisen for lejeboligerne nede, men han understreger, at den endelig pris også kommer an på de investorer, han arbejder sammen med.