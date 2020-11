Nyt bagtæppe redder teater-forestilling

Danse-forestillingen »Hvis jeg bliver gammel« i Kalundborg Hallerne den 10. november var i risiko for at blive aflyst, fordi der manglede et stort bagtæppe, men nu har kommunens kulturforvaltning bevilget de cirka 6000 kr. til indkøb af bagtæppet, oplyser Jens Balslev fra Teaterformidlingen Femkanten.

- Vi er enormt glade for, at kommunen nu vil sørge for et nyt bagtæppe, og det ser ud til, at det lykkes at skaffe det hurtigt, så forestillingen kan blive til noget.