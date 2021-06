Det er bag den store støvvæg og hele vejen til venstre, at det nye apotek bliver indrettet. Både varehuschef Dennis Larsen, Føtex og apoteker Hassan Rana ser frem til at det bliver en realitet 25. august. Foto: Jørn Nymand

Send til din ven. X Artiklen: Nyt apotek åbner i Føtex til august Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt apotek åbner i Føtex til august

Kalundborg - 09. juni 2021 kl. 14:44 Kontakt redaktionen

Onsdag den 25. august får kalundborgenserne et apotek mere i byen. Varehuschef Dennis Larsen, Føtex, bygger om i forområdet, og det giver plads til at Hassan Rana kan åbne et apotek, som kommer til at ligge lige til venstre, når man træder ind i varehuset i Bredgade.

- Vores bagerudsalg, kiosk, kundeservice og PostNord samler vi til højre for indgangen, og det giver plads til, at der kan åbnes et apotek til venstre, forklarer en meget tilfreds Dennis Larsen. Han ser frem til at kunne tilbyde sine kunder endnu mere, når de handler i Føtex.

- Ofte gælder det jo for kunderne om at få klaret så mange ting som muligt under samme tag, og nu kan vi så snart tilbyde et topmoderne apotek. Det bliver rigtig godt, forudser varehuschefen.

Også apoteker Hassan Rana, der siden 1. december 2020 har drevet apoteket i Høng med en tilhørende filial i Gørlev er glad for, at der er lavet en aftale med Dennis Larsen, som gør det muligt også at åbne et apotek i Kalundborg, hvor han også bor.

- Det bliver et apotek med tre skranker, fire til fem medarbejdere, som kan koncentrere sig om at rådgive og svare på spørgsmål fra kunderne. Derudover får det 105 kvadratameter store apotekt en robot, som skal være med til at gøre ekspeditionerne hurtige, så kunderne undgår ventetid, og de veluddannede medarbejderne får tid til at koncentrere sig om kunden, fortæller Hassan Rana.

Åbningstiden på det nye apotek kommer i store træk til at ligne dem, som Føtex har, så det betyder blandt andet, at man også kan få klaret sine besøg hos apotekeren om søndagen.

Dennis Larsen mener ikke, at han lukker en konkurrent ind i varehuset.

- Vi sælger godt nok også hudplejeprodukter og lignende, men hvis man har mere indgående spørgsmål til, hvilke produkter man skal købe til et specifikt formål, så er det spørgsmål de højtuddannede medarbejderne på apoteket kan svare på og vejlede om. Vi har mere dagligdags produkter, som kunden kender og ved, hvad de kan bruges til.

Dennis Larsen er glad for, at man nu får ombygget forområdet. Det trængte det til. Senere i juni forventer han, at det nye bageriudsalg er helt på plads, mens den øvrige del bliver helt færdig i begyndelen af juli.