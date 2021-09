Den 14-årige Mathea Kristiansen er i denne uge i praktik på Nordvestnyt i Kalundborg. Foto: Thomas Rye

Send til din ven. X Artiklen: Nyt ansigt på redaktionen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt ansigt på redaktionen

Kalundborg - 14. september 2021 kl. 19:24 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

I denne uge kan det hænde, at den opmærksomme læser opdager et nyt navn optræde i Nordvestnyts spalter. Den 14-årige Mathea Kristiansen er nemlig i praktik på Nordvestnyt som både journalist og fotograf her i uge 37.

Mathea er til daglig elev på Højbo Friskole, hvor hun går i 9. klasse. På skolen er der tradition for, at eleverne kommer i erhvervspraktik hvert år allerede fra 7. klasse. Mathea har således nået at prøve en del forskellige jobs.

- Jeg har tidligere både været i praktik som blikkenslager, dyrlæge og bager, fortæller Mathea.

Mathea har tænkt over, at hun måske gerne vil være fysioterapeut, når hun en gang er færdig med sin skole, men i år besluttede hun at prøve noget helt andet med sin praktik.

- Jeg er glad for at skrive, og tænkte, at man som journalist fik mulighed for at komme ud og møde en masse forskellige mennesker, fortæller hun.

Mathea Kristiansen er født i Vietnam, men kom til Danmark som adoptivbarn som tre-årig. Hun bor til hverdag sammen med sin mor på Galtebjergvej uden for Eskebjerg.

Gymnastikken fylder meget i Matheas fritid. Hun blev introduceret for gymnastikken, da hun var helt lille, og går til gymnastik tre gange om ugen. Derudover deltager hun i mange gymnastikstævner og opvisninger i forårs- og sommermånederne.

- Normalt er jeg til opvisning hver eneste weekend i marts og april. I år var der slet ikke nogen, på grund af coronaepidemien. Pludseligt havde jeg meget mere fritid, men jeg savnede virkeligt gymnastikken, fortæller hun.

Efter sommerferien skal Mathea på Gymnastikefterskolen Stevns.