Se billedserie Fra venstre ses Mie Kantsø, Christina Diekelmann, Viktor Diekelmann, Martin Nielsen, Valdemar Hecht-Nielsen, Malene Behrensdorff, Milan Behrensdorff, Christian Damgaard og Laura Beyer Nielsen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Nyt LykkeLiga-hold byder nye håndboldstjerner velkommen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt LykkeLiga-hold byder nye håndboldstjerner velkommen

Kalundborg - 09. juni 2020 kl. 05:54 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg Kommune kan nu prale af at have to klubber med Lykkeliga, altså et håndboldtilbud til udviklingshæmmede børn i alderen 5-15 år.

Først blev SBI Lykkeliga stiftet i Svebølle Boldklub og Idrætsforening, og her har man haft første træning med ni spillere, som kunne gå stolte hjem med deres nye trøjer.

Nu er Løve-Høng Håndbold også klar med Løve-Høng LykkeLiga, fortæller Mie Kantsø, som er initiativtager.

- Der mangler et tilbud udenfor skolen, hvor børnene kan være en del af fælleskabet, har 33-årige Mie Kantsø tidligere sagt til Nordvestnyt.

Hun skal være træner sammen med Christian Damgaard og Laura Beyer Nielsen.

Den første gang mødte der tre børn op med forældre, og nu håber Mie Kantsø bare, at budskabet om det nye hold bliver spredt, så der kommer endnu flere spillere til træning.

Første træning er onsdag den 10. juni fra klokken 17. Mødestedet er ved Høng Hallen og man skal både medbringe udendørs- og indendørs sko.

Mie Kantsø arbejder til daglig på Sigrid Undset Skolen for børn med særlige behov i Kalundborg, og så er hun også selv aktiv håndboldspiller.

Hun synes, at det er fedt, at der bliver to klubber i kommunen, så de kan sparre med hinanden og holde indbyrdes turneringer.

LykkeLiga er stiftet af den tidligere spiller på håndboldlandsholdet Rikke Nielsen i 2016.

Rikke Nielsen er mor til tre døtre, hvor den ældste, Magda på 11 år, har Downs Syndrom, og det var ønsket om at give datteren mulighed for at gå til håndbold, som fik Rikke Nielsen til i første omgang at starte Aalborg Kidz.

Holdet blev lynhurtigt en succes, og derfra gik det videre til at lave LykkeLiga, som nu findes i 63 klubber i hele landet, heraf altså to nystartede klubber i Kalundborg Kommune.