På Nyrupskolen vil man have godkendt det nye valgfag »Skak og andre strategispil«.Foto: Kim Rasmussen

Nyrupskolen vil have skak på skoleskemaet

Kalundborg - 10. december 2020 kl. 09:14 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Kan man lære af at spille brætspil som skak, backgammon og pandemic? Det mener man på Nyrupskolen, der har ansøgt Kalundborg Kommune om at godkende valgfaget »Skak og andre strategispil«.

Tanken er at eleverne gennem brætspil kan styrke deres færdigheder inden for koncentration, fordybelse og kommunikation samt udvikle deres kreativitet og analytiske evner.

Derudover er det ideen, at eleverne undervejs skal dyste mod hinanden i de forskellige spil, og skolen håber også at kunne invitere en gæstelærer på besøg, som kan fortælle om udviklingen af et brætspil.

- Eleverne skal i sidste ende blive klædt på til at udvikle og nytænke deres egne og eksisterende spil, lyder det i ansøgningen fra skolen.

På Nyrupskolen er ideen om brætspil som valgfag ikke ny. Faktisk har skolens ældste elever, siden sommerferien sluttede, kunne vælge valgfaget. Når ansøgningen kommer nu, skyldes det en ændring i kommunens fremgangsmåde i at godkende nye valgfag.

Tidligere har skolernes ledelse og skolebestyrelse selv kunnet godkende nye valgfag, men i dag skal et valgfag først over børn- og familieudvalget samt kommunalbestyrelsen og godkendes.

- Skolen er først nu blevet opmærksom på, at skolens ledelse ikke længere selv har kompetencen til at godkende valgfag. Derfor ansøger skolen nu om godkendelse af valgfaget. Administrationen vil fremadrettet sørge for, at skolelederne orienteres om, hvor kompetencen til at godkende valgfag ligger, skriver administrationen i oplægget til børn- og familieudvalget.

På seneste møde i børn- og familieudvalget var udvalgets medlemmer enige om at anbefale det nye fag til godkendelse. Samtidig anbefaler udvalget, at kompetencen til at godkende nye valgfag flyttes tilbage til skolerne.

Hvis kommunalbestyrelsen i næste uge godkender det nye valgfag, vil alle kommunens folkeskoler kunne vælge at udbyde undervisning i faget.

Valgfaget udbydes kun til skolens ældste elever i 9. klasse.