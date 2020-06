Se billedserie Efter en introduktion til de mange forskellige cirkusundervisningstilbud som akrobatik, stylter, linedans, ethjulet cykel osv. kunne eleverne selv vælge efterfølgende, hvad de ville specialisere sig i. Privatfoto

Nyrupskolen havde stylter og djævlespil på skoleskemaet

Kalundborg - 04. juni 2020 kl. 14:33 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var stylter, ethjulede cykler, linedans, djævlespil og meget andet cirkusudstyr overalt, da 4.B på Nyrupskolen hele torsdag formiddag havde alternativ idrætsundervisning. På programmet var cirkusundervisning med Cirkus O'Laiski fra Kalundborg Ungdomsskole.

Om onsdagen havde 4.A været igennem samme undervisning, der er en del af Ungdomsskolens undervisningstilbud til skoler under coronakrisen. Idrætslærer på Nyrupskolen Jacob Lindholt var efter cirkustræningen begejstret for dagen.

- De har en anden tilgang til det, der er mere fri leg. Jeg synes, det har været super fedt, og jeg er sikker på, at eleverne gerne vil have mere af det her, siger han.

Han havde blandt andet bemærket, at cirkusdagen gav en mulighed for succesoplevelser til nogle af de elever, der måske ellers ikke har idræt som deres favoritfag.

- En af vores piger, der ikke er så motorisk stærk, havde aldrig gået på stylter før, men kunne gå rundt uden hjælp, da dagen var omme. Det var en stor succes for hende at mærke, at hun kunne selv, siger han.

Ifølge Kalundborg Ungdomsskoles souschef Marie Møller Gunnarsson, der selv var til stede til cirkusundervisningen, har de fået rigtig god feedback på deres coronatilbud, hvor særligt cirkusdelen har været populær og rundt hos de fleste af kommunens skoler.

Souschefen var der sammen med Ungdomsskolens nye leder Kasper Greve Sørensen, der havde første dag på jobbet i mandags. Han var begejstret for at se, hvad hans nye arbejdsplads kan levere i praksis.

- Jeg kommer selv fra mange år i skoleverdenen og ved, hvor svært det er at implementere den åbne skole. Jeg ville da ønske, at vi havde haft et tilbud som det her, sagde han.