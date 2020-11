Hundene Cody (nærmest) og Kalle ser hinanden an under sejlturen, hvor de ikke skal finde noget, men bare vænne sig til forholdene i en båd på vandet i temmelig hårdt vejr. Foto: Anders Ole Olsen

Nye vandsøgshunde trænet i havnen

Hunde, der skal kunne søge lig under vand, skal også kunne udføre deres arbejde i hårdt vejr. Så gårsdagens træning af tre kommende vandsøgshunde i Kalundborg Havn blev ikke aflyst, selv om det både regnede og haglede og blæste op til 20 meter i sekundet i vindstødene.

- Vi har i alt seks patruljehunde, alle schæferhunde, i gang med uddannelsesforløbet. Det skal resultere i, at Danmark har dygtige vandsøgshunde klar på Sjælland, Fyn og i Jylland til foråret. Med den fordeling får man den bedste responstid, forklarer Steen Stausholm, der er politiassistent ved Rigspolitiets Politihundetjeneste og har sammensat det program, som de fungerende patruljehunde kommer igennem i deres efteruddannelse.

Mens han forklarede, var andre pressefolk, TV2 Nyhederne og TV2 Øst, på vandet med de kommende vandsøgshunde i to af forsvarets rib-gummibåde, hvor de unge schæferhunde stod på platformen foran og vænnede sig til søgang, bølgesprøjt og larm. De unge schæfere så ud til at nyde oplevelsen med sejlturene på trods af det barske vejr, og det er et lovende tegn.