Se billedserie Kort fra kattegat.dks egen hjemmeside viser ?trafikområdet? mellem Sjælland og Jylland. Den røde boks trækker linjen ud til spidsen af Asnæs, men kun et lille stykke ud ad Røsnæs - ligesom bunden af Samsø kan komme i spil med forbindelse helt syd for øen. Illustration: kattegat.dk

Nye trafikprojekter forsinker Kattegat

Kalundborg - 19. oktober 2021 kl. 06:25 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

KALUNDBORG: Planlagte nye trafikprojekter, der kan berøre en eventuel Kattegat-forbindelse, skal inddrages i den forundersøgelse, som Vejdirektoratet i samarbejde med Sund & Bælt og Transportministeriet er ved at udarbejde.

Og det betyder, at færdiggørelsen af forundersøgelsen til en fast forbindelse udskydes til foråret 2022, oplyser Transportministeriet.

- Den skulle have været færdig inden udgangen af 2021, men det er ikke længere muligt, tilføjer projektchef Ulrik M. Larsen fra Vejdirektoratet.

Udskydelsen skyldes, som det udtrykkes i Transportministeriet, at "effekter af regeringens infrastrukturaftale, der blev indgået tidligere i år, skal indregnes i undersøgelsen".

- Flere projekter i infrastrukturplanen kan få betydning for den forventede trafik på en mulig fast forbindelse over Kattegat, og det er vi selvfølgelig nødt til at tage højde for i beregningerne, siger transportminister Benny Engelbrecht (S):

- Der er tale om et meget stort projekt, og det er vigtigt, at vi har et solidt grundlag, så vi kan få en grundig diskussion af forbindelsen og i sidste ende træffe beslutning om fremtiden for projektet.

Forundersøgelsen blev startet af den tidligere regering. Den bliver udført af Vejdirektoratet, det offentlige selskab Sund & Bælt og Trafikstyrelsen.

Forundersøgelsen kigger både på muligheden for en ren vejforbindelse og en vej- og jernbaneforbindelse. Oplægget til forbindelsen er, at den skal være brugerfinansieret - altså betale investeringen og vedligeholdelsen ind via broafgift.

Ifølge Kattegat.dk, projektets hjemmeside, estimeres en vejforbindelse at koste 62 milliarder kroner og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse, enten som bro eller tunnel, 136 milliarder kroner. Læses de kort, kattegat.dk selv har lagt op, korrekt, går linjeføringen kun et lille stykke ud ad Røsnæs, mens en Asnæs-forbindelse indebærer vejforbindelse helt ud i spidsen.

Både for og imod

Tilhængere af projektet fokuserer på, at en fast forbindelse vil give markant kortere rejsetid mellem Aarhus og København både i bil og tog, binde Danmark mere sammen og mindske trængslen over Fyn.

Modstandere fokuserer på prisen, at en forbindelse ikke vil forbinde større befolkningsgrupper set i et større perspektiv end dansk, og at det sandsynligvis vil betyde, at man anlægger motorveje gennem noget af den mest sårbare natur - eksempelvis over Samsø.

»I området ved Kattegat er der for eksempel rigt på såkaldte Natura 2000-områder, som er særligt beskyttede naturområder«, argumenterer nej-sigerne.

Kattegat.dk har svaret, at "det skærper nødvendigheden af at finde frem til de løsninger, der påvirker områderne mindst muligt."

Der er ikke sat dato på hvornår forundersøgelses-rapporten skal være færdig, siger Ulrik M. Larsen til Nordvestnyt.